Belyounech : 36 MDH pour la construction d’une corniche et de centres socio-économiques

Le programme de réhabilitation de Belyounech vise à renforcer l’infrastructure, à favoriser l’accès des habitants de la commune aux services de base, à soutenir le développement des secteurs de production et à améliorer l’attractivité de la commune ainsi que la qualité de vie de la population en les intégrant à l’environnement socio-économique, tout en favorisant les investissements du secteur privé.

Approuvée par le Conseil préfectoral de M’diq-Fnideq, cette convention complémentaire prévoit la mise à niveau de la corniche de Belyounech grâce à une enveloppe budgétaire de 17 MDH, la réhabilitation des routes et la construction d’espaces dédiés au sport et au divertissement et d’un parking, outre l’aménagement d’espaces verts et d’aires de jeux pour enfants.

S’agissant du renforcement des bâtiments sociaux de proximité, il a été convenu de construire et d’aménager un centre d’accueil pour les jeunes comprenant des salles de musique et un théâtre, dont le budget s’élève à 6 MDH, ainsi qu’un centre pour les femmes comportant notamment des salles de formation, avec un budget de 2,5 MDH.

Dans le volet du soutien et du développement des secteurs de production, il sera procédé à la construction de la maison de l’artisan (8 MDH) ainsi que d’une unité de production visant la valorisation des produits de la mer et le séchage des poissons (3 MDH).

Cette convention sera financée par le Conseil préfectoral à hauteur de 26,1 MDH, l’Agence pour le développement des provinces du Nord (2,5 MDH), l’Initiative nationale pour le développement humain (3 MDH), le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale (4 MDH) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (1 MDH).

La commune de Belyounech, dominée par la montagne de Jbel Moussa, est devenue l’une des destinations touristiques les plus prisées dans le nord du Maroc, notamment grâce à ses plages et à ses paysages naturels.

(Avec MAP)