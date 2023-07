Les grands axes du PDR de la région Souss-Massa

Sept axes et vingt-trois dossiers de travail, c’est le contenu du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 du Souss-Massa. La feuille de route a été adoptée à l’unanimité, lundi 3 juillet, lors d’une session ordinaire du Conseil régional. L’enveloppe budgétaire de ce programme est estimée à 37,7 milliards de dirhams, est-il précisé dans un communiqué de la Région.

Pour l’axe des infrastructures à dimension économique, ce sont 12 milliards de dirhams qui sont alloués. L’appui du tissu économique, de l’entreprise et la promotion de l’emploi, de l’innovation et de l’économie sociale devraient absorber 1,4 milliard de dirhams.

Concernant l’axe de l’équité territoriale qui a pour objet notamment de développer et de désenclaver le monde rural, ce sont 15,4 milliards de dirhams qui sont alloués, alors que pour le volet environnemental, un budget de 5,6 milliards de dirhams lui est réservé. Il s’agit dans ce contexte d’agir en faveur de la préservation de l’environnement, la lutte contre les catastrophes naturelles et le développement de l’assainissement liquide et de l’eau potable.

Le volet social de son côté comptera sur un budget de 2,9 milliards de dirhams, tandis que l’axe de l’ancrage de l’identité et de la culture amazighes bénéficiera d’une enveloppe financière de 300 millions de dirhams. Pour le septième axe qui est dédié à la gouvernance, un fonds de 100 millions de dirhams sera mobilisé pour la mise en place de mécanismes novateurs pour une collectivité efficiente, est-il indiqué dans un communiqué du Conseil régional Souss-Massa.

À noter que le PDR 2022-2027, fruit de plusieurs phases préparatoires, a pour objectif la planification, la gouvernance, la réduction des disparités spatiales, l’équité et la justice territoriale. Pour le président de la région, Karim Achengli, «ce document permet la diversité des pôles de développement au niveau du territoire de la région avec des projets structurants à impact direct sur l’économie locale».

L’élaboration de ce document a en effet nécessité la tenue de nombreux ateliers de dialogue et de consultation, ainsi qu’une série de rencontres de communication au niveau local, régional et central. Une démarche de concertation pour l’adhésion et l’implication de tous dans l’exécution de cette feuille de route ambitieuse. Objectif : se donner les moyens pour transformer le Souss-Massa en territoire leader économique conformément à la volonté et la vision royale.