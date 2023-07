Souss-Massa : Plus de 37 MMDH pour le programme de développement régional

Le programme de développement régional couvrant la période 2022-202, pour un coût global de 37,7 milliards de DH (MMDH), a été adopté à l’unanimité ce lundi. S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil de la région, Karim Achengli, a souligné que ce document permet la diversité des pôles de développement au niveau du territoire de Souss-Massa avec des projets structurants à impact direct sur l’économie locale.

Le budget ambitieux alloué au PDR donne à la région de Souss-Massa les moyens à même de contribuer à transformer le territoire en leader économique, s’inscrivant, ainsi, dans la vision globale du Souverain, qui vise à renforcer le développement social, à préserver les identités culturelles, tout en se basant sur une stratégie d’innovation et d’efficience, a-t-il ajouté.

Déclinaisons

Le PDR de la région Souss-Massa comprend 7 axes et 23 dossiers de travail dictés par le principe d’équité entre les composantes de la région et l’intégration des politiques publiques, a noté K.Achengli, soulignant que l’objectif est d’assurer la convergence vers la territorialité régionale de manière à ce que la région soit partie prenante des stratégies nationales et source de nouveaux projets innovants contribuant à l’effort national d’accélérer le développement régional.

Il s’agit de l’axe des infrastructures à dimension économique garantissant la pérennité des secteurs essentiels de l’économie régionale (12 MMDH), l’axe de l’appui du tissu économique, de l’entreprise et la promotion de l’emploi et de l’innovation et de l’économie sociale (1,4 MMDH) et celui de l’équité territorial qui a pour objet de qualifier les centres des provinces et des préfectures et les centres des communes, de nature à encadrer l’espace et désenclaver le monde rural (15,4 MMDH).

Il est question aussi de l’axe du développement environnemental qui vise la préservation de l’environnement, la lutte contre les catastrophes naturelles et l’assainissement liquide et l’eau potable (5,6 MMDH), le volet du développement social (2,9 MMDH), celui de l’ancrage de l’identité et de la culture Amazighe, en tant que spécificité de la région (300 MDH) et enfin l’axe de la gouvernance pour un fonds de 100 millions de DH servant à se doter de mécanismes novateurs pour l’activation saine des contenus du programme et le renforcement de l’efficacité au sein de l’institution de la région.