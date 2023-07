Le BCIJ et la Guardia Civil font tomber une cellule terroriste

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a procédé mercredi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l’interpellation d’un élément partisan de la soi-disant organisation “Daech” s’activant entre le Maroc et l’Espagne et ce, dans le cadre des efforts soutenus déployés pour contrer les menaces terroristes et faire échec aux projets extrémistes qui guettent la sécurité et la stabilité des Royaumes du Maroc et de l’Espagne.

Cette opération sécuritaire menée conjointement avec la “Guardia Civil” espagnole a abouti à l’interpellation simultanée d’un élément dans la ville de Nador par la force spéciale relevant de la DGST, et de son complice dans la ville de Lérida par ce service espagnol, indique un communiqué de la DGST.

La coordination sécuritaire continue entre les deux services a révélé que les deux suspects étaient en lien avec des éléments affiliés à l’organisation “Daech” sur la scène syrienne, dans le cadre de la préparation pour exécuter des opérations terroristes en Europe, sur la base des instructions de chefs de cette organisation terroriste, précise la même source.

Les investigations ont également confirmé que les deux individus interpellés étaient en contact avec un réseau d’immigration irrégulière pour obtenir de faux documents d’identité afin de les utiliser dans l’exécution de leurs projets terroristes, ajoute-t-on.

Le mis en cause interpellé à Nador dans le cadre de cette affaire a été placé en garde à vue afin d’approfondir l’enquête menée sous la supervision du Parquet en charge des affaires de terrorisme, souligne le communiqué.

Cette opération conjointe démontre à nouveau l’importance de la coopération sécuritaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent entre le Royaume du Maroc et ses alliés, dans un contexte régional et international marqué par l’exacerbation de la menace terroriste, conclut la même source.