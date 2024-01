À leur lancement, les premières joint-ventures entre les collectivités territoriales et la CDG étaient perçues comme des futurs faiseurs de miracles. Ce nouveau modèle de gestion de la chose locale apporté par les sociétés de développement local, reste néanmoins prometteur. Et c’est peu dire. Pour preuve, les verrous bureaucratiques sautent, les fonds sont plus faciles…