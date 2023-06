Pedro Sanchez : «Notre relation avec le Maroc est stratégique à tous les niveaux»

«Notre relation avec le Maroc est stratégique dans tous les sens du terme», a souligné le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez qui était, dimanche soir, l’invité d’une émission de la télévision espagnole La Sexta.

«Le Maroc est important pour nous du point de vue commercial, de l’accès économique dans un continent aussi important que l’Afrique, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et, sans aucun doute, de la politique migratoire», a fait observer le président du gouvernement espagnol.

«Dans ce sens, je dois vous dire que la coopération et la collaboration que nous avons avec le Royaume du Maroc est très positive», a insisté Sanchez.

S’agissant de la question du Sahara marocain, le président du gouvernement espagnol a affirmé que son pays adopte «une attitude positive», en considérant l’initiative marocaine d’autonomie comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend», relevant que les États-Unis, la communauté internationale et les principaux pays européens soutiennent le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007.

«Je constate une réalité : depuis 50 ans que dure ce conflit, il n’y a eu aucun progrès. Par conséquent, si la communauté internationale, les États-Unis et les principaux pays européens disent qu’il faut trouver d’autres moyens de résoudre ce conflit dans le cadre des Nations unies, et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, je pense que l’Espagne doit adopter cette attitude constructive», a-t-il dit.