ONU: Omar Hilale à la tête du Groupe des amis des pays à revenu intermédiaire

La passation de la présidence entre la Colombie et le Maroc a eu lieu au siège de l’ONU à New York, lors d’une réunion marquée par la participation du président de la 77è session de l’Assemblée générale, Csaba Ko ro si, de la présidente du Conseil économique et social, Lachezara Stoeva, ainsi que du sous-secrétaire général chargé du développement économique au Département des Affaires économiques et sociales de l’ONU, Navid Hanif.

Le Groupe des amis des pays à revenu intermédiaire est un groupe important qui se positionne au sein des Nations unies pour mettre en valeur les intérêts des pays à revenu intermédiaire qui représentent 75% de la population mondiale et 33% du PIB mondial. A cet effet, ce groupe plaide pour remédier aux préoccupations et défis spécifiques de ces pays dans les discussions onusiennes et les principaux processus et réunions intergouvernementales centrés sur le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.