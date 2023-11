Le Roi Mohammed VI réitère à Mahmoud Abbas le soutien du Maroc à une solution à deux Etats

Dans ce message, le Souverain a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé au Président Mahmoud Abbas et au peuple palestinien vaillant pour la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité, dans la sécurité, la liberté et la stabilité.

Le Roi a fait part au Président Abbas, à cette occasion, de sa grande fierté des liens fraternels solides unissant les deux pays frères, basés sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse.

Le Souverain a également réitéré au Président palestinien le soutien constant du Royaume du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien, à leur tête l’établissement d’un Etat indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, sur la base de la solution à deux Etats, tel que convenu par la communauté internationale et conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Le Souverain a imploré le Très Haut de renouveler pareille occasion pour le président Mahmoud Abbas et le peuple palestinien frère dans le bien être, la sécurité, l’entente et la paix.

Le Roi avait affirmé, dans son discours au Sommet Extraordinaire Arabo-Islamique, tenu samedi dernier à Riyad et consacré à l’examen de la situation dramatique dans la Bande de Gaza, qu’il n’y a “pas d’alternative à une paix réelle dans la région garantissant aux Palestiniens leurs droits légitimes dans le cadre de la Solution des Deux Etats”.

Le Souverain avait également indiqué qu’il n’y a “pas d’alternative à un État palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capitale”, comme il n’y a “pas d’alternative au renforcement de l’Autorité palestinienne, sous le leadership du Président Mahmoud Abbas Abou Mazen”.