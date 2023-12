Le Maroc et les Pays-Bas signent un accord d’extradition des criminels

Le Ministre de la Justice du Royaume du Maroc, Abdelatif Ouahbi, a accueilli son homologue néerlandaise, Dilan Yeşilgöz, Ministre de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, accompagnée d’une délégation hollandaise de haut niveau. La réunion qui s’est déroulée le lundi 18 décembre 2023 à 16h00 au siège du ministère de la Justice à Rabat avait pour objectif de consolider la coopération juridique entre les deux nations en signant un accord d’extradition des criminels.

Cet accord représente une avancée significative dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, facilitant le transfert efficace des personnes suspectées ou condamnées pour des crimes entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas. Il renforce ainsi les mécanismes de justice, réduisant les possibilités pour les criminels d’échapper à leurs responsabilités.

Les discussions entre les deux ministres ont également abordé des sujets clés liés à la coopération juridique, notamment la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, la prévention des transactions bancaires suspectes, les crimes financiers et la confiscation des biens criminels.

Abdelatif Ouahbi a souligné que cet accord “s’inscrit dans la continuité du protocole de coopération judiciaire entre les deux pays et renforce le partenariat historique solide entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas. Il consolide les mécanismes de lutte contre l’impunité transfrontalière, renforçant ainsi le cours de la justice”.

De son côté, Dilan Yeşilgöz a mis en avant l’importance de ce traité dans la lutte contre le crime organisé à l’échelle internationale : “Chaque jour, le monde devient plus petit. Il en va de même pour nos services d’enquête, qui collaborent de plus en plus étroitement avec d’autres pays au niveau international afin d’empêcher les criminels de chercher la sécurité au-delà de leurs frontières. Avec ce traité d’extradition, nous renforçons les bonnes relations que nous avons construites avec le Maroc et nous intensifions davantage la lutte commune contre la criminalité internationale organisée.”

Au-delà de son impact sur la coopération juridique, cette réunion avait pour objectif de faciliter les échanges de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux nations. Cette initiative revêt une grande importance dans la consolidation des relations amicales entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, renforçant ainsi la position du Maroc dans la lutte contre la criminalité transnationale.