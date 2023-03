Le Maroc à la tête du bureau arabe de la protection civile et des affaires de l’environnement

Le colonel-Major, Ihsane Lotfi a été nommé, mercredi à Tunis, directeur du bureau arabe de la protection civile et des affaires de l’environnement relevant du conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

La nomination du colonel-major Ihsane Lotifi pour un mandat de trois ans à la tête de cet organisme arabe, est intervenue lors de la 40ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à laquelle le Maroc était représenté par une délégation comprenant notamment MM. Ahmed Tazi, ambassadeur du Royaume en Egypte et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Moufakir, wali directeur de la coopération internationale au ministère de l’Intérieur, et Mohamed Dkhissi, préfet, directeur central de la police judiciaire à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), directeur d’Interpol-Maroc et directeur du bureau de liaison auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ainsi que Mohammed Iboumraten, chargé d’Affaires à l’Ambassade du Royaume du Maroc à Tunis.

Ce poste était occupé depuis six ans par le général de division Abderrazak Boussif.

Lors de cette session à laquelle ont pris part des représentants de la Ligue arabe, du Conseil de coopération du Golfe, de l’Union européenne et de l’Union du Maghreb arabe, ainsi que de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), du Bureau de lutte contre le terrorisme, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l’Agence européenne de police criminelle (Europol) et l’Université arabe Naif pour les sciences sécuritaires, le conseil a examiné plusieurs questions liées aux défis sécuritaires dans la région arabe.

Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a pour mission de développer et consolider la coopération et la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.