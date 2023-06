Le maire de Miami candidat à la présidentielle américaine

A travers une vidéo publiée jeudi matin, Francis Suarez, maire républicain de Miami, marque son entrée officielle dans la course à la Maison Blanche.

«Mon père m’a appris qu’il fallait choisir ses batailles, et je choisis la plus grande de ma vie. Je vais me présenter à la présidence, je vais me présenter pour tes enfants et les miens. Donnons-leur l’avenir qu’ils méritent. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de commencer», a affirmé Suarez, dans la vidéo.

Suarez, un cubain-américain, en est actuellement à son deuxième mandat de maire de Miami, la deuxième ville la plus peuplée de Floride.

Premier candidat hispanique majeur à entrer dans la course républicaine, Suarez rejoint un nombre croissant de candidats républicains cherchant à affronter le président démocrate Joe Biden, qui brigue un deuxième mandat.

Outre le maire de Miami, la liste de candidats du GOP (parti républicain) inclut l’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancienne ambassadrice des Etats Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, le sénateur américain Tim Scott, l’ancien gouverneur Asa Hutchinson, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Le premier débat primaire républicain doit avoir lieu à Milwaukee le 23 août.