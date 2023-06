Justice pénale: Magistrats, juges et responsables de la police judiciaire renforcent leur coopération

Près de 250 magistrats du ministère public, juges d’instruction et responsables de la police judiciaire, ont pris part, à Marrakech, à une session de formation sur la thématique de la justice pénale et les moyens de son amélioration, initiée par la présidence du Ministère public et organisée en partenariat avec la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie Royale.

Les participants relèvent principalement des circonscriptions judiciaires des Cours d’appel de Marrakech, Ouarzazate et Safi. Pour sa part, la formation visait à renforcer la coopération et la communication entre les différentes institutions et intervenants dans la justice pénale, et à consolider les liens de coopération et de coordination entre ces composantes.

S’exprimant à cette occasion, le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public, Moulay El Hassan Daki a affirmé que cette session a permis d’aborder les problématiques inhérentes à l’enquête pénale et ses objectifs, soulignant que les valeurs éthiques reposent sur le comportement nécessaire au sein des institutions, conformément aux chartes internationales, à la Constitution du Royaume et aux lois régissant le travail au sein de ces institutions.

M. Daki a également mis en relief l’importance de tirer profit des expériences présentées lors de ce genre de rencontres et des recommandations qui en découlent afin d’élaborer un guide pratique à même d’améliorer les performances de ces institutions et de renforcer la confiance du citoyen qui aspire à jouir de ses droits dans un cadre de transparence, d’intégrité et d’impartialité ainsi que d’application saine de la loi.

Pour sa part, le Directeur Central de la Police Judiciaire à la DGSN, Mohamed Dkhissi, a indiqué que les trois institutions concernées forment une seule famille au sein du système judiciaire. Il a aussi mis en avant le respect que portent les responsables de la police judiciaire aux institutions relevant du Ministère public et à la coordination étroite avec ces institutions à l’échelle nationale.

Les principales recommandations issues de cette session ont concerné notamment les garanties d’un procès équitable, le respect des droits de l’Homme et des différentes parties au procès, ainsi que la consécration des valeurs d’intégrité et d’éthique professionnelle. A noter que cette session de formation sera suivie de trois autres formations qui seront organisées sur le même thème dans les villes de Casablanca, d’Agadir et de Tanger.