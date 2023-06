Justice pénale : la formation des responsables judiciaires en marche

Après Marrakech et Fès, les travaux de la 3ème session de formation au profit des responsables judiciaires ont débuté, mercredi à Casablanca, sous le thème: «La justice pénale et les moyens de son amélioration : entre les exigences de l’efficacité et le renforcement des valeurs et de la déontologie professionnelle».

Cette formation, qui se déroule jusqu’au 23 juin, concerne notamment plusieurs magistrats du ministère public, des juges d’instruction, des responsables de la police judiciaire de la DGSN et du Commandement de la Gendarmerie Royale et des responsables des circonscriptions judiciaires des Cours d’Appel de Casablanca, d’El Jadida, Settat, Khouribga et Beni Mellal.

Organisée à l’initiative de la Présidence du Ministère public en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie Royale, cette session s’assigne également pour objectif de développer le rendement de la police judiciaire et d’améliorer sa formation dans différents domaines.

S’exprimant à cette occasion, le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public, Moulay El Hassan Daki a affirmé que cette formation s’inscrit dans le cadre d’un programme ambitieux arrêté en coordination avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale et le Commandement de la Gendarmerie Royale pour améliorer les investigations pénales et renforcer l’aspect déontologique dans la gestion des missions conjointes, en plus de suivre et d’évaluer les résultats de la réunion tenue à l’Institut Supérieur de la Magistrature les 11 et 12 juin 2021, qui a débouché sur un ensemble de recommandations visant à encourager la tenue de réunions périodique entre l’ensemble des composantes de la justice pénale aux niveaux local, régional et national.