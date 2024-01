Huit nouvelles nominations en Conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Hind Benzha et Safaa Boumrah ont été nommées, respectivement, directrice de la programmation, de l’efficience et du suivi des activités des établissements et entreprises publiques et directrice de la politique de la ville et du soutien du développement territorial, tandis que Idriss Bouzerzait a été nommé directeur de l’innovation, de l’enseignement et de la formation, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Équipement et de l’eau, Ahmed Skim a été nommé directeur de la stratégie et des financements.

Au niveau du ministère de la Santé et de la protection sociale, Badr Serji a été nommé directeur du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda.

Au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Asmaa El Hamzaoui a été nommée directrice du développement des chaînes de production.

Au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Latifa Guerrouj et Ikram Himmi ont été nommées, respectivement directrice de l’intégration du digital et du développement des compétences numériques et directrice de l’organisation de l’administration.