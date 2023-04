Distribution des produits agricoles : Les recommandations de la mission exploratoire

La mission exploratoire a recommandé l’adoption d’une nouvelle loi réglementant la création et la gestion des marchés de gros, avec la publication de textes réglementaires clarifiant les dispositifs de leur fonctionnement interne et les conditions d’intervention des acteurs dans le processus de commercialisation et les modalités de paiement des taxes pour y avoir accès.

Par ailleurs, le rapport a souligné la nécessité de mettre en place une nouvelle loi qui rend obligatoire le passage de tous les produits agricoles par les marchés de gros, ce qui sera de nature à permettre de mieux contrôler les circuits de distribution de ces produits, mais aussi l’intervention des intermédiaires au cours des étapes de commercialisation.

Le rapport insiste, en outre, sur l’élargissement des compétences de l’Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, en le restructurant pour inclure l’organisation du secteur des produits agricoles destinés au marché intérieur ou à l’exportation. Ou encore, la création d’une instance interministérielle présidée par le Chef du gouvernement qui se charge d’organiser la commercialisation domestique des produits alimentaires.

Le même document souligne la nécessité de modifier et d’actualiser la loi de 1962 relative aux mandataires des marchés de gros des fruits et légumes afin de s’adapter aux évolutions des opérations de commercialisation et de créer un cadre légal spécifique pour les produits périssables en vue de garantir la qualité des produits agricoles et la sécurité sanitaire.

Quant à la structuration des centres de commercialisation et de distribution des produits agricoles, la mission d’exploration a recommandé la création d’une bourse des différents produits agricoles dans toutes les régions pour assurer le suivi des prix tout au long de la chaine d’approvisionnement. Et ce, à travers des plateformes dédiées à la commercialisation des produits agricoles qui permettent au producteur, commerçant et consommateur d’être au fait de la qualité et des prix des produits.