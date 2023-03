Conseil de gouvernement : Cinq nouvelles nominations à de hautes fonctions

Ainsi, au ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, Aziz Khalladi a été nommé à la tête de la Direction des ressources humaines et financières, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au ministère du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire – Secteur du tourisme, Mohamed Maslak a été nommé directeur-secrétaire général, tandis qu’au niveau du Haut-commissariat au plan, Samir Isara a été nommé directeur du Centre national de documentation, a-t-il poursuivi. Le Conseil a également approuvé, au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, la nomination de Maria Boujadaine, en tant que doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan.

Au niveau du ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Fatima Hmamou a été nommée directrice de l’Agence du développement social.