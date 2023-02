Arrivée au Maroc du chancelier autrichien Karl Nehammer

A son arrivée à l’aéroport Marrakech-Ménara, Nehammer a été accueilli par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Après avoir passé en revue un détachement de la garde d’honneur qui rendait les honneurs, le Chancelier fédéral d’Autriche a été salué par le Wali de la Région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, l’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d’Autriche au Maroc, Anna Jankovic, l’Ambassadeur de SM le Roi à Vienne, Azzedine Farhane, et des représentants des autorités locales.

Lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la célébration, le 28 février 2023, du 240e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Nehammer, accompagné notamment du ministre fédéral de l’Intérieur, Gerhard Karner, et du vice-ministre fédéral des Affaires européennes et internationales, Peter Launsky, aura une série d’entretiens avec nombre de responsables et d’hommes d’affaires marocains.

Le Chancelier est également accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires lors de cette visite, qui sera marquée par la tenue d’un forum économique Maroc-Autriche.