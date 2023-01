Armement : les FAR font leurs emplettes

C’est le constructeur indien TATA qui vient de l’annoncer. Les FAR s’apprêtent à recevoir une commande qu’elles avaient faite au constructeur. Les camions 6×6 récemment sortis des chaînes de montage de TATA Advance Systems, certaines sources médiatiques parlent d’environ 90véhicules, devraient être réceptionnés dans les semaines à venir. Ils viennent d’être embarqués au port de Pipavav à Gujarat, à l’ouest du pays.

Selon les images publiées par l’entreprise chargée de leur livraison, il s’agit du modèle LPTA 2445 6×6 multi-usage. En effet, ces engins peuvent être utilisés à la fois pour le chargement et le transport d’équipements comme ils peuvent être utilisés pour le transport de munitions ou de troupes. Selon les pages web spécialisées en la matière, ces véhicules peuvent également être équipés d’un lance-roquettes ou d’une unité de tir de missiles, selon les besoins. C’est la deuxième commande de matériel militaire que le Maroc recevra en l’espace de quelques mois. En septembre dernier, les FAR ont réceptionné un premier lot de canons Caesar de 155 mm à grande cadence de tir (six à huit obus par minute). Il s’agit de canons automoteurs, mais tractés. Ce qui justifie un peu le besoin de camions remorqueurs.

La logistique qui se modernise

Les 36 unités ont ainsi été livrées, à en croire la page Facebook de «Far Maroc», dans le cadre d’une commande passée en 2020. Cette première livraison devrait être suivie par une autre, relève le forum spécialisé, sans préciser de date. Dans la foulée, l’armée a également reçu des camions tactiques M1083 américains dans le cadre du programme EDA ou Excess Defense Articles. Toujours dans le domaine de la logistique, que l’armée s’emploie à moderniser et renforcer, le Royaume a commandé, mi-2020, et réceptionné récemment un lot de 36 véhicules Sherpa avec ses deux catégories, Scout et APC. L’équipement logistique des FAR qui comporte également des camions Man, Mercedes, Renault et Iveco se justifie en partie par la création de la nouvelle zone militaire Est.

Pour le reste, manifestement, ce ne sont pas les seuls équipements militaires que le Royaume a reçus ou attend dans un avenir très proche. Missiles, système de défense aérien, système de communication…, tout y passe. A en croire le portail Tactical report, le Maroc a entamé des négociations également avec la société de défense chinoise CASIC pour l’acquisition des armes. Les FAR s’intéressent particulièrement aux missiles et ogives à guidage de précision. Toujours selon le même portail, le Royaume négocierait également l’achat des drones Wing Loong 1 et Wing Loong2. Le Royaume devrait également obtenir d’autres armements américains, cette fois, tels que des hélicoptères d’attaque AH-64 Apache et des BELL 412EPI pour la Marine, ainsi que des drones navals MQ-9B Sea Guardian. Les FAR ont, par ailleurs, acquis dernièrement des drones-suicides franco-israéliens Harfand, ainsi que le célèbre Bayraktar TB2 turc.