Voici les nouvelles nominations en conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Hicham Guedira a été nommé directeur des infrastructures industrielles, commerciales, technologiques, et de la recherche et développement.

Mohammed Khalil Bouzid a été nommé inspecteur général du Département de l’équipement, du transport et de la logistique au niveau du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdellah Mir été nommé doyen de la faculté des sciences à l’université Moulay Ismail à Meknès.

(Avec MAP)