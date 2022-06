Trois nouvelles nominations à de hautes fonctions en conseil de gouvernement

Au niveau du ministère de l’économie et des Finances, Lotfi Boujendar a été nommé directeur de la Caisse Marocaine des Retraites et Moncef Derkaoui, directeur des études et des prévisions financières, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Samira Baina a été nommée directrice de la Fondation des oeuvres sociales au profit des fonctionnaires et employés du ministère, secteur de la pêche.