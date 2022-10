Sahara : Quand les mythes tombent l’un après l’autre

Comme chaque année, le Conseil de sécurité se réunira ce mois-ci à plusieurs reprises pour discuter de la question du Sahara avant de voter une nouvelle résolution le 27 octobre. Depuis 2020, plus exactement depuis la sécurisation par le Maroc du passage frontalier d’El Guerguerate, le 13 novembre, les événements s’accélèrent. Pour de nombreux observateurs, «nous sommes de plus en plus proches d’un dénouement en faveur du Royaume de ce dossier à l’ONU». Et pour cause.

Sur le terrain, la marocanité du Sahara est une réalité que vivent les habitants des provinces du Sud depuis fort longtemps, mais que tout observateur international peut aujourd’hui constater de visu. Les provinces du Sud ont connu une transformation profonde à coups d’investissements publics chiffrés en dizaines de milliards de dirhams. Ce n’est pas d’ailleurs à dissocier de l’ouverture de consulats à Dakhla et Laâyoune qui s’enchaînent à une cadence soutenue. Les derniers pays en date à avoir annoncé leur décision d’ouvrir un consulat à Dakhla sont la Somalie et le Guatemala. C’était le 23 septembre. En parallèle, les retraits de la reconnaissance de la RASD par les rares pays qui ont encore des relations diplomatiques avec la république fantoche évoluent de la même manière. Le Kenya, un poids lourd de la zone est-africaine, est le dernier pays à avoir fait ce choix. Le rang des pays qui soutiennent le Plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, continue en revanche de s’élargir à vue d’œil. Rien qu’en Europe, au moins une dizaine de pays ont exprimé, récemment de manière claire, leur appréciation positive de l’initiative d’autonomie marocaine pour la résolution définitive de ce conflit préfabriqué. Les règles du jeu sur le plan international sont en train de changer et le Maroc, ayant anticipé cette évolution, a consolidé son positionnement d’abord avec la signature de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël et, ensuite, avec son ouverture sur d’autres acteurs et groupements géostratégiques.

Fin des mythes

Le 13 novembre 2020 est une date clé. Avec l’opération menée dans la zone d’El Guerguerate ce jour-là, le Maroc en a fini définitivement avec au moins quatre mythes auxquels a continué à s’accrocher le Polisario depuis sa création. Le mythe de l’autodétermination n’est déjà plus d’actualité depuis 2002. Depuis cette date, le Conseil de sécurité des Nations Unies parle de «solution politique mutuellement acceptable». Par ailleurs, techniquement ce principe tel qu’il est prôné et défendu par l’Algérie, est devenu caduc. Ainsi, observe cet analyste algérien, «c’est une aberration que l’Algérie continue à parler de l’autodétermination de la population sahraouie alors qu’elle a choisi son sort depuis plus de quatre décennies. Sans même le lui demander, le régime algérien a créé un État fictif de toutes pièces qu’il continue à entretenir, armer et soutenir sur le plan international. Personne ne lui a demandé si elle veut bien de cette pseudo-république».

Cela dit, à partir de 2002, et au fil des années, le mythe du Polisario-représentant-unique des populations sahraouies a continué, lui aussi, à s’émietter jusqu’à s’évaporer complètement. La récente rencontre «Malga Ahl Sahra» (Rassemblement des gens du Sahara), une Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, organisé les 22 et 23 septembre, à Las Palmas (Îles Canaries) par le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP, créé en avril 2020), a montré que les Sahraouis ont choisi d’autres représentants. D’abord ceux qu’ils élisent régulièrement à chaque scrutin, depuis 1975, pour les représenter dans les différentes instances locales et régionales ainsi qu’au Parlement. Notons à ce propos que l’actuel président de la deuxième Chambre est issu de Smara….

