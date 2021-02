Reconnaissance de la marocanité du Sahara : La décision américaine n’a pas changé

En réponse à une question sur la position américaine sur le Sahara, lors d’un point de presse tenu lundi, le porte-parole du Département d’Etat, Ned Price, a déclaré que les États-Unis se félicitent des mesures prises par le Maroc pour améliorer ses relations avec Israël et soutiennent le rôle des Nations Unies dans la recherche d’une solution au dossier du Sahara, affirmant que rien n’a changé a ce sujet s’agissant de l’examen (en cours) par la nouvelle Administration des politiques et décisions de l’Administration précédente.

Les Etats-Unis «vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d’une solution juste et durable au différend de longue date au Maroc», a souligné le porte-parole du département d’Etat. «Il n’y a aucune mise à jour pour le moment. Ce que nous avons globalement dit est toujours en vigueur» au sujet de la question du Sahara, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain lors d’un point de presse en réponse à une question sur de la position de l’administration Biden. «Nous allons continuer de soutenir le processus de l’ONU pour mettre en œuvre une solution juste et durable à ce différend de longue date au Maroc. Nous continuerons d’appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région», a-t-il ajouté.