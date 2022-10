«Notre stratégie se base sur un travail de convergence avec nos différents partenaires»

C’est dans une ambiance studieuse et entre deux séances de travail que nous reçoit Aouatif Hayar, ministre en charge du département de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Femme. A l’ordre du jour, la présentation de sa stratégie nationale du développement social, intégré et durable. La ministre tient à en présenter les axes mais surtout à mettre l’accent sur l’importance des droits des femmes et de la promotion de la famille en tant qu’espace d’épanouissement et de protection des droits des femmes, enfants et personnes âgées. Des sujets qui, conformément aux instructions royales, elle dit être au cœur du travail de son département. Fière de ses réalisations durant cette première année de mandat, elle dit, avec beaucoup d’enthousiasme, avoir déjà lancé d’autres chantiers tel que le recensement des femmes victimes de violence en vue d’une cartographie de la violence. Interpellée sur d’autres sujets tout aussi importants, Aouatif Hayar restera fortement concentrée sur la nouvelle stratégie ministérielle. Mais elle promet une prochaine rencontre pour parler d’autres sujets. Et c’est toute aussi déterminée qu’elle dit vouloir défendre le budget de son département.

• La Vie éco : Dès votre nomination vous avez lancé l’élaboration d’une stratégie nationale. Comment cela s’est déroulé ?

Aouatif Hayar : En effet, dès le 7 octobre 2021, date de ma nomination au département de la Solidarité de l’Insertion sociale et de la Famille, il a fallu élaborer une nouvelle stratégie couvrant la période du mandat, donc 2022-2026. Pour cela, j’ai opté pour une approche participative à travers une tournée dans toutes les régions du Maroc et nous avons commencé par le Sud, notamment la région de Dakhla-Oued Eddahab pour remonter vers Laâyoune-Sakia-El Hamra et Guelmim-Oued Noun.

• Pourquoi les régions du Sud en premier ?

Pour l’intérêt important et primordial accordé par SM le Roi au développement des régions du Sud. Et aussi nous avons commencé par la problématique des femmes, qui est au cœur des actions du ministère, et parce que dans ces régions, nous avons enregistré le taux de participation le plus élevé aux élections de 2021, notamment à Laâyoune où il était de 67%.

Aussi, c’est là que l’on a relevé le plus fort taux de représentativité des femmes et qui a atteint 30%. Enfin, dans ces provinces du Sud, il y a une forte dynamique des coopératives féminines que nous avons voulu accompagner. Commencer par ces provinces est pour nous une façon de rendre hommage à ces femmes engagées dans la vie politique, économique et sociale. Un accompagnement pour trouver des solutions à leurs problèmes et des réponses à leurs besoins.

• Donc à chaque fois, pour cette approche participative, vous vous êtes réunie avec les instances locales des régions pour une remontée des besoins et des problématiques ?

Oui, nous avons tenu des réunions qui étaient présidées par les walis et les présidents des régions, avec la participation des différents conseils, les associations locales, les universités, les académies régionales de l’enseignement et de la formation, l’ensemble des acteurs sociaux, nos délégations, les coordinateurs régionaux de l’Entraîde nationale et les coordonnateurs régionaux de l’Agence de développement social. Ces rencontres ont permis de faire le diagnostic et l’état des lieux de ces régions.

• Quels sont alors les problèmes qui ont été cernés ?

Ces tournées ont été bénéfiques dans la mesure où elles ont permis de mettre le doigt sur plusieurs failles, notamment un manque de convergence entre les actions des acteurs du pôle social lui-même et aussi entre les autres intervenants, une inadéquation des projets menés et qui n’étaient pas nécessairement adaptés avec les besoins du territoire et on a également pu constater que les associations impliquées dans ces projets n’avaient pas de plateformes d’échange entre elles, ni avec les autres intervenants. Il a également été constaté que les associations travaillaient sur des problématiques très spécifiques, notamment la petite enfance, les personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées, etc., mais aucune association n’abordait la problématique globale de la famille. C’est une importante faille dans la mesure où la famille peut et doit être un élément fédérateur et important pour l’épanouissement de toutes ces personnes. L’objectif de cette stratégie nationale est le développement de la famille en tant qu’espace de promotion de l’égalité, l’effectivité de l’égalité et du respect mutuel des enfants, des personnes âgées et des filles et femmes en vue d’apporter des solutions à des problématiques réelles notamment l’abandon scolaire, la violence à l’égard des femmes, l’accompagnement des personnes handicapées et le mariage précoce. Cela permettra in fine de renforcer le lien social et intergénérationnel.

