La République du Guatemala ouvre un consulat général à Dakhla

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères Mario Adolfo Búcaro et le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, en présence de nombreux élus et de consuls accrédités à Dakhla.

Il s’agit du premier consulat d’un pays latino-américain dans les provinces du Sud. Il s’ajoute aux 27 consulats ouverts dans les provinces du Sud, dont 15 à Dakhla et 12 à Laâyoune, l’objectif étant de profiter de l’essor et du développement économique de la région et de son ouverture sur le reste du continent africain. En effet, le Maroc, notamment les provinces du Sud, constitue un pont naturel pour la coopération avec l’Afrique de l’Ouest et le continent africain en général.