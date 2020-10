La République centrafricaine réitère son appui à la marocanité du Sahara

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie centrafricaine a souligné que le Royaume du Maroc a « tout notre appui » en ce qui concerne le différend régional autour du Sahara marocain.

Actuellement en visite de travail dans le Royaume, la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger a également fait part de la gratitude du gouvernement et peuple centrafricains quant à l’intérêt constant que le Maroc porte à la situation en République centrafricaine, indiquant qu’au plan de la coopération bilatérale, « le Royaume est compté parmi les partenaires privilégiés de la RCA ». « Je puis vous assurer que nos défis sont communs et que le soutien de la RCA aux efforts menés par le Maroc reste constant », a-t-elle relevé.

Elle a salué, à cet égard, le soutien multiforme apporté par le Maroc à la RCA notamment dans le cadre de programmes sécuritaires, avec la présence d’un contingent marocain au sein de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), des domaines humanitaire et économique (réhabilitation de l’hôpital, reprise de la desserte de Bangui par la Royal Air Maroc dans les prochains jours), des offres de bourses et de formations aux étudiants centrafricains et la tenue des instances de consultations à fréquences régulières.

(Avec MAP)