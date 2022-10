Gouvernement Akhannouch : une première année qui inspire confiance

L’année a été compliquée, rythmée par des crises, des aléas inédits, une conjoncture des plus désastreuses. De quoi faire craquer les économies les plus solides, de quoi chambouler les budgets d’Etats les mieux lotis. Mais dans tout ce marasme, le Maroc s’en sort relativement à bon compte, confirmant sa réputation de résilience face aux crises internationales. Cela a été rendu possible, entre autres, grâce à la réactivité du gouvernement qui a su apporter les réponses et mesures nécessaires pour s’adapter à diverses situations.

Plus important encore, l’Exécutif ne s’est pas laissé submerger par ce bourbier d’urgences à gérer, pour ne citer que les perturbations sur les marchés mondiaux de matières premières ou la sécheresse aiguë….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement