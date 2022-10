Gouvernement Akhannouch : Les douze piliers pour consolider l’Etat social

1 Renflouer la trésorerie des entreprises

C’est l’une des premières mesures d’envergure que le gouvernement a entreprise aux premiers mois de son mandat. C’était le 29 novembre 2021, soit un peu plus d’un mois après son investiture, le Chef du gouvernement avait annoncé, devant le Parlement, qu’un total de 13 milliards de dirhams allait être mobilisé pour rembourser les arriérés des crédits de la TVA.

Evidemment, vu le contexte dans lequel elle a été prise, l’objectif était de permettre aux entreprises, particulièrement les PME, de renflouer leur trésorerie, afin de résister à la crise sanitaire et de s’engager dans la dynamique de création de valeur ajoutée et d’emplois. En parallèle, le gouvernement avait également fait part de son engagement d’accompagner, financer et promouvoir l’initiative privée en surmontant les obstacles organisationnels et administratifs, en créant un avantage concurrentiel, en accompagnant le développement d’entreprises compétitives et innovantes, ainsi qu’en protégeant le «Made in Morocco». Les fruits de ces deux initiatives se sont ressentis, notamment sur le volume des investissements engagés par le secteur privé, justement dans le cadre de la promotion du «Made in Morocco» et de la fameuse «Banque à projets» lancée par le ministère de l’industrie et du commerce.

2 Le dialogue pour instaurer la confiance

Pour la première fois, c’est le gouvernement qui est allé vers les syndicats au sens propre comme au figuré. A peine investi, il a entamé de contacter les syndicats les plus représentatifs dans deux secteurs des plus problématiques :

l’Enseignement et la Santé. Les négociations étaient houleuses, mais finalement fructueuses. Chakib Benmoussa et Khalid Ait Taleb ont peu à peu réussi à rétablir, voire à construire de toutes pièces la confiance entre gouvernement et syndicats. Dans l’Education, un accord d’étape a été signé, sous la présidence du Chef du gouvernement en janvier après trois mois de tractations. Aujourd’hui, les deux parties en sont à la phase d’avant adoption du nouveau statut du personnel de l’enseignement, étape ultime de ce dialogue sectoriel. Concernant la Santé, relativement moins problématique, les négociations sont allées plus vite. Un accord a ainsi été signé, fin février, entre le ministère et l’ensemble des syndicats représentant le secteur. Cet accord intervient également après plusieurs séances de dialogue social sectoriel, couronnées par des compromis sur nombre de dossiers revendicatifs prioritaires. Le reste des points en suspens a été tranché lors de la signature de l’accord social du 30 avril. La démarche volontariste de l’Exécutif a également permis d’associer le patronat, y compris pour la première fois, le patronat agricole représenté par la Comader. Le dialogue social est ainsi institutionnalisé et l’année sociale a été instaurée : deux revendications datant de plusieurs décennies…

3 Réglementer les délais de paiement

C’est une plaie qui ronge notre économie à laquelle le gouvernement décide de s’atteler. Nul doute que la problématique des délais de paiement pénalise d’abord et surtout les TPE et PME. Elle empoisonne la relation commerciale entre les acteurs privés. Ce qui pousse le gouvernement à prendre le taureau par les cornes. Lors du conseil de gouvernement du 29 septembre, il a ainsi été adopté un projet de loi édictant de nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement. En gros, ce texte a pour objectif de remédier aux lacunes et obstacles qui entravent le respect de ces délais. Il prévoit, en effet, des dispositions fixant le délai de paiement des créances à 60 jours dans le cas où les parties concernées n’ont pas convenu un délai. Il ne doit pas dépasser 120 jours lorsque les parties concernées fixent un délai contractuel et ce, à compter de la date d’émission de la facture. Des sanctions sont prévues en cas d’infraction, sachant que sur le terrain les délais moyens peuvent parfois dépasser les 170 jours. La mise en œuvre de cette loi, une fois sortie du circuit législatif, s’étalera sur deux ans. Les grosses entreprises d’abord, ensuite progressivement les sociétés réalisant moins de chiffre d’affaires jusqu’à sa généralisation en 2025.

4 Du concret pour l’officialisation de l’amazighe

A peine six mois au gouvernement que la nouvelle équipe au pouvoir avait déjà entamé de concrétiser un chantier retardé de plusieurs années. Il s’agit de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe. La circulaire numéro 1 de la ministre chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, en date du 15 avril, annonçait, ainsi, le début de l’intégration effective de l’amazighe dans la fonction publique. La circulaire adressée aux différents départements ministériels et aux établissements publics se donne pour objectif de faciliter l’accès équitable de tous les citoyens aux services d’Etat. Concrètement, tous les départements ministériels sont tenus d’intégrer la dimension amazighe dans tous leurs projets, leurs programmes et leurs initiatives. Deux départements ont pris les devants :

la Santé et la Justice ont créé un millier de postes d’emploi pour des fonctionnaires amazighophones pouvant assurer la traduction et surtout le premier contact avec les citoyens usagers. Comme promis dans le programme électoral, le Chef du gouvernement a mis en place un fonds de promotion de l’amazighe, notamment dans la fonction publique avec une enveloppe de 1 milliard de dirhams, répartie sur les cinq années de son mandat. Au Parlement, désormais grâce à la traduction simultanée, les citoyens amazighophones auront accès au contenu des séances des questions orales.

5 Dynamiser le marché de l’emploi

Tout le monde s’en souvient, le lancement du programme «Forsa» a presque tourné au lynchage du gouvernement. Six mois après, c’est une réussite. Le bilan d’étape annoncé début septembre indique que sur un total de 160 000 candidatures reçues sur la plateforme numérique mise en place pour ce but, 34 000 projets ont déjà été examinés. Et 18 000 projets innovants dans plusieurs secteurs notamment dans l’agriculture, l’agroalimentaire, le commerce, le textile et autres ont été admis. Selon les statistiques, le besoin de financement se situe en moyenne aux alentours de 93 000 DH dont 10 000 DH en subventions. Avec autant de succès, le gouvernement envisage déjà un programme «Forsa II», voire de réitérer ce programme chaque année. Rappelons que ce sont 10 000 porteurs de projets qui seront accompagnés, d’ici la fin de l’année, dans le cadre de ce programme d’accompagnement, de formation et de financement, depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets. Le programme «Awrach» qui, comme son nom l’indique, offre des opportunités d’emplois dans des chantiers temporaires, a eu pratiquement le même succès. «Awrach», faut-il le rappeler, est un programme ayant pour objectif de créer quelque 250 000 emplois directs dans le cadre de chantiers publics temporaires durant les années 2022 et 2023. Ce programme est doté d’un budget de 2,25 milliards de dirhams.

6 AMO pour tous, prélude d’une révolution sociale

Si le chantier de la généralisation de la protection sociale était dans l’air depuis quelques années déjà, le gouvernement actuel a pris à bras le corps ce dossier pour accélérer la cadence et rendre l’Assurance maladie obligatoire «une réalité sur le terrain», comme l’affirme le directeur général de la CNSS. L’Exécutif a adopté dans ce sens pas moins de 22 décrets d’application et mis dans le circuit une multitude de projets de lois afin d’harmoniser l’arsenal législatif. Il a même annoncé la prise en charge des cotisations des plus démunis, notamment une bonne partie des 4 millions de Ramedistes avec leur 7 millions d’ayants droit additionnels. L’annonce de l’intégration de cette population dans un régime spécial d’AMO, mis en place par la Caisse nationale de sécurité sociale, devrait intervenir dans les semaines à venir. En plus de ce régime, la CNSS a également rendu effectif l’AMO pour les travailleurs non salariés qui compte jusqu’à fin septembre plus de 2,2 millions d’inscrits. Ce chantier colossal, particulièrement suivi par le Souverain, constitue une grande avancée qui permettra d’atténuer les inégalités dont souffrent les Marocains devant l’accès aux soins médicaux et contribuera à propulser le Royaume au rang des pays émergents.

7 La Charte d’investissement dans le pipe

La doléance revenait à chaque élaboration de programme gouvernementale, depuis au moins quatre législature……

