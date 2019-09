Energie atomique : Le Maroc élu vice-président de la Conférence générale de l’AIEA

L’élection du Maroc à la vice-présidence de la 63è Conférence générale de l’AIEA constitue une reconnaissance de sa contribution riche, diversifiée et multiforme aux efforts internationaux visant à renforcer le régime international de la sécurité et de la sûreté nucléaires et radiologiques.

Pour sa part, le Mexique a été élu pour assurer la présidence de la CG de l’AIEA, qui est l’organe suprême chargé de la formulation et de la mise en œuvre des

politiques de l’agence.

(Avec MAP)