Elections du 8 septembre : Une année après un scrutin pas comme les autres

Dans une semaine, il se sera passé une année après les élections du 8 septembre. Élections historiques, et c’est le mot, à plusieurs égards. Pour la forme, c’est la première fois qu’un triple scrutin est organisé le même jour, avec toute la logistique et l’organisation qu’il faut. Faire élire, d’un seul coup, 395 députés, 678 membres de conseils régionaux et plus de 32 500 conseillers communaux, ce n’est pas rien. Et tout cela dans un contexte de pandémie, et donc l’obligation de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Le résultat des élections est également inédit. Dans les trois scrutins, les trois formations arrivées en tête ont raflé près de 70% des sièges. Le RNI, le PAM et l’Istiqlal ont remporté 68,36% des sièges de la première Chambre, 71,69% dans les Conseils régionaux et 68,34% dans les Communes. En toute logique, ce sont les mêmes formations qui composent la majorité gouvernementale et les coalitions qui dirigent l’écrasante majorité des régions et des communes, y compris les grandes villes. Là encore c’est une expérience inédite. Les élections partielles tenues après épuration des recours pour annulation des élections ont confirmé ce choix des électeurs pour les trois partis. La Cour constitutionnelle a, en effet, invalidé l’élection de 17 députés, sur un total de 395, soit moins de 5%. Très peu, si l’on se réfère au nombre considérable d’accusations d’achat de voix, de pressions sur les électeurs et de la non-neutralité de l’Administration, entre autres torts, émanant principalement du PJD, mais aussi de certaines formations de gauche, propagées au lendemain de ces élections. Cela d’autant que plusieurs députés se sont vu invalider leur siège pour… violation de l’état d’urgence sanitaire. Encore une première qui fait, en même temps, jurisprudence.

Mais au-delà de ce constat, et pour reprendre les termes d’un analyste politique, «le Maroc a connu durant ces vingt dernières années deux moments électoraux aussi importants que cruciaux: les élections de 2011 et celles de 2021». Le scrutin de 2011, intervenu dans un contexte régional bouillonnant -et au lendemain de la promulgation d’une nouvelle Constitution- a porté au pouvoir le PJD, un parti qui a failli être dissous en 2003. En 2021, et pour la première et la seule fois dans la région MENA, les islamistes ont été écartés du pouvoir par la voie des élections. Exactement de la même manière qu’ils y ont été portés dix ans plus tôt.

Fin d’un cycle de 50 ans

Il s’agit non seulement d’une débâcle électorale, mais d’un rejet franc et sans appel de «l’islamisme politique». C’est la fin d’un cycle.

