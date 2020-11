El Guergarate : L’Union parlementaire arabe soutient les mesures prises par le Maroc

L’Union parlementaire arabe (UPA) a exprimé son soutien aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour garantir la libre circulation des personnes et des biens dans le poste-frontière d’El Guergarate.

Dans un communiqué, l’UPA a dit « suivre avec préoccupation et regret les derniers développements survenus sur le territoire du Royaume du Maroc frère », soulignant que porter atteinte à l’intégrité des Etats viole les chartes internationales et menace la sûreté et la sécurité internationales.

L’UPA a fait part de son plein soutien au Maroc dans toutes les mesures à même de préserver sa sécurité, sa souveraineté et l’intégrité de ses citoyens, appelant à respecter les résolutions de la communauté internationale, représentée par l’Organisation des Nations unies, qui visent à parvenir à une solution à tout différend dans la région.

L’Union parlementaire arabe s’est dite totalement confiante en la capacité du Royaume du Maroc, direction et peuple, à défendre sa souveraineté, l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses citoyens.

