Baitas : « Le dialogue social programmé ce septembre, une occasion de rassurer les partenaires sociaux »

»Le gouvernement a bouclé le premier round de ce dialogue en honorant tous ses engagements contenus dans l’accord signé le 30 avril dernier et qui portent sur le volet social y compris l’institutionnalisation du dialogue social. Il s’apprête durant ce mois à rencontrer les représentants centrales syndicales pour dresser le bilan des engagements pris et rassurer les partenaires syndicaux et sociaux sur leur bon respect », a indiqué Mustapha Baitas lors d’un point de presse tenu à l’issue du conseil hebdomadaire du gouvernement.



Cette rencontre sera aussi l’occasion de discuter de nombreuses autres questions qui seront soulevées par les partenaires syndicaux et sociaux, a-t-il ajouté, avant d’assurer que « le gouvernement est bien disposé à les traiter selon les moyens disponibles et conformément aux possibilités offertes par la loi ».



Le Porte-parole du gouvernement a, par ailleurs, salué le patriotisme, la confiance et l’attitude positive affichés par les syndicats, soulignant que le Maroc a besoin de cet élan de coopération dans le contexte actuel.