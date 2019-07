Placement. Misez sur les fonds actions et diversifiés !

Durant ce premier semestre, le Masi a fait du surplace (-0,6%). Sur 76 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, 47 ont basculé dans le rouge depuis le début de l’année. Mais malgré ce repli, l’arbitrage est toujours en faveur du marché actions. La raison en est que la détente des taux d’intérêt n’emballe pas les investisseurs. Ceci est d’autant plus vrai que d’autres éléments augurent une poursuite de cette baisse : offre réduite des titres, sortie à l’international du Trésor prévue cette année, une opération qui raréfiera davantage l’offre de titres et exercera une pression baissière sur les rendements… «La Vie éco» a évalué les différents types de placements. Dans ce marché morose, les fonds actions et diversifiés offrent les meilleurs rendements. Compte tenu d’une inflation au ras des pâquerettes, les comptes sur carnet et le livret d’épargne nationale, bien que très peu rémunérés, permettent de sécuriser le capital. Aucun retournement de tendance significatif n’est attendu pour le reste de l’année.

