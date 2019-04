Moody’s maintient la note Ba1 (perspective stable) du Maroc

L’Agence internationale de notation Moody’s a maintenu sa note Ba1 attribuée au Maroc avec des perspectives stables, reflétant sa résilience face aux chocs domestiques et externes, soutenue par le large accès du gouvernement aux marchés des capitaux nationaux, le protégeant ainsi de la volatilité des marchés financiers internationaux.

Elle reflète également la réorientation structurelle du Maroc vers des industries d’exportation à plus forte valeur ajoutée et en tant que plaque tournante du commerce entre l’Europe et l’Afrique.

Les analystes de l’agence de notation notent, en revanche, plusieurs contraintes pesant sur l’économie, à savoir un PIB/habitant relativement faible, une croissance non-agricole limitée et un stock de dette relativement élevé bien que soutenable.