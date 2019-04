Label’Vie : une stratégie de développement gagnante

Hausse de l’EBE de 17% grâce à une hausse des ventes et à une rationalisation des charges. Le RNPG s’apprécie de 20%.

Label’vie, seule société de la grande distribution cotée à la Bourse de Casablanca a réalisé de bonnes performances en 2018, grâce à la bonne tenue de l’ensemble des segments d’activités et à une politique de développement menée par le groupe. «2018 a été une année record d’ouverture de magasins. Nous avons démarré l’année avec 57 magasins Carrefour Market et l’avons finie avec 73, soit 16 magasins en plus d’un hypermarché à Tétouan», a souligné Zouhair Bennani, PDG du Groupe. Notons que Label’Vie détient aujourd’hui 92 points de vente, dans 24 villes. Suite à cette extension du réseau, le chiffre d’affaires a progressé de 6%, soit un montant additionnel de 311 MDH.

Un chiffre d’affaires consolidé de 9 milliards de DH

Le segment des hypermarchés Carrefour a aussi connu la progression de 6,1% des ventes, et l’ouverture d’un seul point de vente à Tétouan, soit un chiffre d’affaires additionnel de 239 MDH. Enfin, les ventes d’Atacadao ont crû de 6,4%, soit des revenus additionnels de 162 MDH.

Au vu de ses progressions, le chiffre d’affaires consolidé du groupe a marqué un bond de 9,2% à près de 9 milliards de DH. A un rythme de croissance plus soutenu, l’EBE s’est hissé de 16,9% à 704,8 MDH, suite aux économies d’échelle réalisées notamment sur les charges de la centrale d’achat et de la logistique, ayant permis d’améliorer le ratio des charges de fonctionnement du groupe par rapport aux ventes. Dans une ample mesure, le résultat d’exploitation signe un bond de 20,4% à 426,7 MDH pour une marge opérationnelle de 4,7%, contre 4,3% à fin 2017.

Toujours en territoire négatif, le résultat financier est cependant moins grave : il est ramené à -24,6 MDH contre -31 millions en 2017, grâce notamment à un assouplissement de 2,9% des charges d’intérêts, à 137,6 MDH, conjugué à une optimisation des produits sur placements.

Dans ce sillage, le top management table au terme des deux prochaines années sur un résultat financier positif, grâce à une gestion efficiente de son endettement et une meilleure rentabilité de ses placements.

Au final, le résultat net consolidé prend 19,7% à 288,4 MDH pour une marge nette de 3,2% contre 2,9% en 2017. Et, le RNPG se bonifie de 19,9 à 285,2 MDH.