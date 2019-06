Attijariwafa bank débloque 27 milliards de DH pour la TPME

Quelque 25,1 milliards de DH ont été distribués en 2018. Le groupe propose des services financiers et non financiers dans un large réseau de centres d’affaires et d’agences exclusivement dédiées à l’entreprise.

Une enveloppe de 27 milliards de DH. C’est ce qu’a dédié le groupe Attijariwafa bank au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) en 2019. Objectif affiché : pérenniser le cycle d’engagement de financement entamé depuis 2014, en faveur de cette catégorie d’entreprises. A en croire le groupe, le bilan de l’année 2018 s’est soldé par la distribution de 25,1 milliards DH de crédits aux TPME, dont 8 milliards de dirhams pour les TPE et 17,1 milliards de dirhams en faveur des PME.

En 2017, les financements accordés étaient de 23,9 milliards dirhams, alors qu’en 2016, 2015 et 2014, ils étaient respectivement de 20,7 milliards de dirhams, 17,3 milliards de dirhams et 14,8 milliards de DH. «L’évolution des crédits distribués chaque année affirme l’engagement sans faille du groupe Attijariwafa bank au service du développement des TPME», se félicite le mastodonte bancaire.

Un dispositif de proximité

Pour mémoire, le groupe a mis en place un dispositif de proximité consistant en un large réseau de centres d’affaires et d’agences exclusivement dédiées à l’entreprise, qui proposent des services financiers et non financiers. Ce dispositif permet aux PME et aux TPE de bénéficier d’un accompagnement global adapté à chaque entreprise : solutions de financement aux meilleures conditions pour stimuler l’investissement et soulager la trésorerie, services digitaux allant de la banque en ligne jusqu’aux solutions intégrées avec les systèmes de gestion de trésorerie pour simplifier l’accès à la banque, mise en relation d’affaires pour favoriser la création d’opportunités de collaboration BtoB, conseil et information pour faire bénéficier les TPME des expertises du groupe, notamment à travers les centres Dar Al Moukawil dédiés exclusivement aux TPE.

Sur un autre registre, Attijariwafa bank accompagne également les différents programmes étatiques en faveur de l’entreprise, notamment les programmes Imtiaz et Istitmar de Maroc PME qui sont une compétition nationale d’investissement destinée aux entreprises porteuses d’un projet de développement et souhaitant bénéficier de primes à l’investissement.

En 2018, la banque a accompagné 37 % de PME participantes au programme Imtiaz qui permet d’accéder à une prime allant jusqu’à 10 millions DH pour réaliser leurs projets d’investissement et 36 % des TPE ayant rejoint le programme Istitmar qui permet de bénéficier de primes allant jusqu’à 30 % du programme d’investissement avec un plafond de 2MDH.