Ouverture des travaux du 6ème Forum international Afrique développement [vidéo en Live, pour suivre la cérémonie]

La cérémonie inaugurale de cet événement, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est présidée par le Chef d’Etat sierra-Léonais, Julius Maada Bio.

Le FIAD 2019, qui met à l’honneur la Sierra Leone, constitue une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Il prévoit ainsi de réunir et mettre en relation plus de 1.500 opérateurs économiques de différents pays africains, notamment le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc et le Rwanda.

Reflétant l’engagement de la communauté économique et politique dans la dynamique intracontinentale, cette manifestation, qui est née en 2010, a rassemblé, depuis sa création, plus de 7.500 opérateurs de 36 pays et a généré plus de 17.000 réunions B to B.

(Avec MAP)