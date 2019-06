Mondial 2030 : Le Portugal et l’Espagne pour une candidature 100% ibérique sans le Maroc

L’Espagne et le Portugal ont annoncé, samedi 8 juin, étudier une candidature commune pour l’organisation du Mondial-2030 de football.

L’Espagne et le Portugal ont annoncé, samedi 8 juin, étudier une candidature commune pour l’organisation du Mondial-2030 de football. Pour cela, les deux pays ont déclaré avoir lancé « un profond processus d’analyse » sur la possibilité d’accueillir la compétition, sans le Maroc qui avait initialement été cité comme possible troisième partenaire.

« Après diverses réunions ces dernières semaines, les fédérations de football d’Espagne et du Portugal confirment débuter un profond processus d’analyse sur la possibilité de présenter une candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2030« , ont écrit les deux fédérations dans un communiqué conjoint.

« Les gouvernements des deux pays ont été informés de manière adéquate sur ce processus, dont ils seront parties prenantes« , ajoutent la RFEF et la FPF.

Cette annonce intervient alors que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez avait proposé en novembre au Maroc une candidature commune Maroc/Espagne/Portugal pour organiser le Mondial-2030.

Mais Madrid et Lisbonne semblent s’être recentrées sur une candidature 100% ibérique, après avoir déjà brigué en vain le Mondial-2018, attribué à la Russie, et le Mondial-2022, qui aura lieu au Qatar.

Le tournoi sera en 2030 le « Mondial du centenaire« , un siècle après la première Coupe du monde organisée et remportée par l’Uruguay, qui a d’ores et déjà annoncé sa candidature conjointe avec l’Argentine, le Paraguay et le Chili pour 2030.

La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisagent également une candidature commune pour organiser la compétition, au même titre que le Royaume-Uni et l’Irlande. La Chine pourrait aussi se laisser tenter.

(AFP)