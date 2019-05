Marouane Chamakh annonce officiellement sa retraite

« Cela faisait deux ans que j’avais vraiment coupé du football. C’était voulu. Officiellement, je n’avais pas déclaré que j’étais à la retraite. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je voulais vraiment couper du football et plus me rapprocher de ma famille. Aujourd’hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football», a dit Marouane Chamakh lors de cette émission.

Même s’il a annoncé officiellement sa retraite, l’ancien international marocain ne quitte pas pour entant le foot : « Je vais essayer de revenir dans le football en tant que consultant ou bien peut-être entraîneur. Je vais essayer de passer mes diplômes aussi», a-t-il déclaré à beIN Sports.

Natif de Tonneins, l’ancien attaquant international marocain, a commencé sa carrière en 2003 aux Girondins de Bordeaux, où il a été formé. Il a joué par la suite pour Arsenal, West Ham et Crystal Palace, avant de rejoindre Cardiff City.

Marouane Chamakh a porté le maillot du Maroc à 65 reprises pour 18 buts inscrits.

(Avec MAP)