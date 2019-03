Ligue des Champions de la CAF : le Wydad découvre son adversaire en quarts de finale

Dans les autres rencontres de ce tour, Al-Ahly (Égypte) affrontera Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), l’Espérance (Tunisie) jouera contre le CS Constantine (Algérie) et le TP Mazembe (RDC) aura en face Simba (Tanzanie).

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF et de la Ligue des Champions vient de se conclure au siège de la Confédération au Caire.

Ainsi, le Wydad, seul représentant national toujours en compétition, essayera d’assurer son passage en demi-finale en affrontant les guinéens du Horoya FC.

Les matchs aller se joueront les 5,6 et 7 avril prochain, et les matchs retour les 12, 13 et 14 avril.