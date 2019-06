Les Lions de l’Atlas croisent la Gambie en amical à Marrakech

En stage depuis le 2 juin dernier au centre national de Maâmora, les lions de l’Atlas affrontent ce mercredi (17h30) à Marrakech la Gambie. Un avant dernier test à 10 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations.

Cette rencontre devra permettre au sélectionneur national Hervé Renard de faire les derniers réglages et de trouver son équipe-type qui croisera le fer face à la Namibie en match officiel, le 23 Juin prochain.

Certes, la victoire est bonne à prendre pour faire le plein de confiance avant d’entamer la compétition, mais l’essentiel est de développer plus d’automatisme entre les joueurs. En homme d’expérience qui compte déjà à son actif deux Coupes d’Afrique, Renard a construit un groupe homogène depuis trois ans et demi. Il y aura forcément beaucoup d’attente de cette sélection, vu son bon parcours en Coupe du monde.



Outre la Gambie, les Lions de l’Atlas devront disputer un dernier match de préparation face à une autre sélection non qualifiée pour la CAN 2019. Il s’agit de la Zambie. Ce match aura lieu également au Grand Stade de Marrakech, le dimanche 16 juin à 17h30.

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard sont placés dans le groupe D, avec la Côte d’Ivoire, la Namibie et l’Afrique du Sud. Ils quitteront le Maroc le 18 juin pour le Caire. Ils affronteront en premier match la Namibie, avant de jouer la Côté d’Ivoire et l’Afrique du sud le 28 juin et le 1er juillet.