Les comptes des clubs de la Botola Pro se redressent

«Les frais de personnel représentent 80% des charges d’exploitation»

Ce n’est pas une spécificité de la Botola nationale, les frais de personnel représentent 80% des charges d’exploitation. En 2017/2018, elles étaient de l’ordre de 321 MDH, en augmentation de 5% par rapport à l’année précédente (306 millions). Globalement, cette évolution montre une meilleure maîtrise des finances.

Par ailleurs, entre les petits clubs, offrant les plus basses rémunérations, et les ténors de la Botola, l’écart en termes de salaires est considérable. Si la masse salariale atteint environ 9 MDH chez les premiers, les grosses pointures en sont à environ 47 millions annuellement. Il va sans dire que ce sont les deux plus grands clubs de la capitale économique, le Raja et le WAC, qui paient les salaires les plus élevés de la Botola.