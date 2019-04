Le Complexe Mohammed V rouvre ses portes en mai

Le Complexe sportif Mohammed V rouvrira ses portes fin mai prochain, indique un communiqué de la mairie de la ville.

Cette décision fait suite à une visite de terrain effectuée le 19 avril par une commission présidée par le Wali de Casablanca-Settat.

Le communiqué indique que la commission était composée du Gouverneur de la Préfecture d’Arrondissements de Casablanca-Anfa, du Président de la Commune de Casablanca, des responsables régionaux des services de sécurité compétents et des directeurs généraux des sociétés de développement local ‘’Casa-Aménagements’’ et ‘’Casa Events et Animation”.

Après une présentation du projet et du rétroplanning par la société en charge des travaux (Casa-Aménagements), la commission a pu constater de visu l’état des travaux réalisés et pris acte des travaux restants, et pris d’un commun accord la décision de rouvrir le Complexe fin mai prochain, précise le document.