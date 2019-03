Hyundai Maroc TRANSPORTEUR OFFICIEL des Lions de l’Atlas

Hyundai Maroc et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annoncent un accord de partenariat pour une durée de trois ans.

Global Engines, importateur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, et la Fédération royale marocaine de football annoncent la signature d’un accord de partenariat en vertu duquel, Hyundai Maroc devient le nouveau TRANSPORTEUR OFFICIEL des Lions de l’Atlas.

Ce contrat de 3 ans permettra à Hyundai Maroc de bénéficier des droits d’exploitation des signes distinctifs des équipes nationales marocaines de football sur l’ensemble de ses supports de communication, ainsi que le statut de TRANSPORTEUR OFFICIEL de la sélection nationale ainsi que l’ensemble des Équipes Nationales Marocaines de Football, explique un communiqué de Hyundai parvenu à La Vie éco.

« Nous sommes ravis de concrétiser aujourd’hui un nouveau partenariat footballistique avec la Fédération Royale Marocaine de Football. », a déclaré Oussama Berrada Gouzi, Directeur Général de Hyundai Maroc. « Depuis de nombreuses années, nous faisons du sport, et en particulier le football, un axe stratégique dans le cadre de notre engagement sociétal. Nous nous allions aujourd’hui à la sélection nationale ainsi qu’à l’ensemble des équipes nationales marocaines de football, car nous partageons la passion du football marocain et de toutes les valeurs de ce sport comme l’engagement, le travail d’équipe et l’excellence… Nous sommes impatients de voir à quel point ce partenariat sera un succès de par l’association de notre image à l’élite du football national. » ajoute-t-il.