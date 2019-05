Coupe de la CAF : Mortada Mansour s’en prend à Faouzi Lakjaâ

Le président du club égyptien du Zamalek, aux sorties médiatiques très controversées, s’attaque cette fois à son homologue de la RSB et adversaire en finale de la Coupe de la CAF. Les détails.

Le sulfureux Mortada Mansour, président du club égyptien de Zamalek, a encore frappé de son verbe acerbe. L’homme, connu pour ses sorties médiatiques où il critique à tout va, a choisi cette fois pour cible Faouzi Lakjâa, le président de la FRMF et de la Renaissance sportive de Berkane (RSB).

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne officielle, Mortada Mansour a d’abord ouvertement mis en cause la qualification de la RSB en finale de la Coupe de la Confédération Africaine. Au discours à peine voilé, il accuse Lakjaâ d’avoir « arrangé » le passage en finale de l’équipe marocaine aux dépends du Club Sfaxien.

« Ceci est un message au président de la Renaissance de Berkane. Le Zamalek n’est pas le CS Sfaxien. Je te dis de faire attention à l’arbitre que tu va choisir, et je ne crois pas que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, approuvera une farce similaire à celle qui a eu lieu devant le CS Sfaxien. La RSB est un grand club et n’a pas besoin d’aide », a débité le président du Zamalek et sénateur au parlement égyptien.

Le très controversé M. Mansour a ensuite évoqué certains actes qui auraient affecté le séjour du CS Sfaxien au Maroc, suggérant que le président de la FRMF y est pour quelque chose. « Ce que tu feras la-bas, nous le ferons ici. Si tu respectes nos joueurs, nous respecterons les tiens. Attention à ne pas gâcher les relations marocco-égyptiennes Faouzi, c’est un avertissement qu’il ne faudra pas prendre à la légère », peut-on écouter dans la vidéo.

Mansour s’est également attaqué au staff arbitral de la demi-finale Zamalek – Etoile sportive du Sahel, comptant pour la même compétition, et que son équipe a remporté à l’arrachée. « L’arbitre est fou, il voulait nous pénaliser depuis la première minute du match », a dit cet habitué aux sanctions de la CAF et de la Fédération égyptienne de football.

Rappelons que le match aller de la finale de la Coupe de la CAF se déroulera au stade municipal de Berkane le 19 mai, et celui retour se jouera le 26 mai sur la pelouse de Borj Al-Arab en Alexandrie.