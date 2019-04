Classement FIFA : le Maroc perd 2 places !

Le Maroc est 45ème au classement. Cette légère chute est la conséquence des deux derniers faux pas des lions de l’Atlas face au Malawi en match officiel (0-0) et la défaite contre l’Argentine en amical (0-1).

La FIFA a publié ce jeudi son classement du mois d’Avril. La sélection nationale de football a perdu deux places et occupe désormais le 45 ème rang.

En effet, la sélection nationale paye les frais de ses deux derniers faux-pas. Le match nul (0-0) face au Malawi lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que sa défaite en amical contre l’Argentine (0-1).

Au niveau africain, les hommes d’Hervé Renard se retrouvent à la 4e place, dernière le Sénégal, la Tunisie et le Nigéria. Ils quittent donc le Top 3.

Au TOP 5, la Belgique domine le classement (1737 points) depuis le Mondial 2018, devant la France (1734) et le Brésil (1676).

Très en forme lors des qualifications à l’Euro 2020, l’Angleterre gagne du terrain et pointe désormais à la 4e place. La Croatie, elle, perd une place et pointe à la 5ème position.

Voici le classement FIFA du 4 avril 2019