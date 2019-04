Championnat arabe de Taekwondo : le Maroc a remporté la 1ere place

Les taekwondoïstes marocains ont ainsi remporté sept médailles (3 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze), devançant les Égyptiens qui se sont adjugés 5 médailles (1 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze) et les Saoudiens, détenteurs de deux médailles d’or.

Côté dames, la sélection égyptienne a remporté la première place suivie de la sélection marocaine, alors que les Saoudiennes ont occupé la troisième marche du podium.

Cette manifestation sportive a connu la participation de plus de 100 taekwondoïstes représentant 11 pays arabes, inscrits à la Fédération internationale de taekwondo.

Au terme de cette édition, à laquelle ont assisté le Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bikrat, les élus et les présidents des délégations participantes, il a été procédé à la remise des trophées et médailles aux vainqueurs outre des hommages rendus à des figures de la scène sportive locale.

(Avec MAP)