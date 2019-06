CAN 2019 : une société espagnole pour superviser la VAR

Le choix de la CAF s’est porté sur cette entreprise espagnole, l’une des plus grandes au monde et qui a fait ses preuves lors des championnats portugais et mexicain ainsi que lors de la Copa America qui se tient actuellement au Brésil.

La technique de la VAR sera appliquée à la Coupe d’Afrique des Nations à partir des quarts de finale.