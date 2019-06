CAN 2019 : Les lions de l’Atlas lorgnent le toit de l’Afrique

Champions d’Afrique à une seule et unique reprise (1976), les lions de l’Atlas sont en Egypte avec l’objectif d’aller le plus loin possible dans la compétition, voire remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dont ils disputent la 17ème phase finale de leur histoire.

« L’important, c’est les points de départ et d’arrivée », a affirmé samedi le sélectionneur du Maroc Hervé Renard, deux fois vainqueur de la CAN, à la veille d’entrer en lice contre la Namibie au Caire.

« C’est toujours la meilleure chose que de commencer par une victoire. L’important, c’est les points de départ et d’arrivée. L’objectif, c’est d’aller le plus loin possible », a expliqué le technicien français.

Pour rappel, à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, la sélection marocaine a manqué de complémentarité, de réalisme dans le jeu et de fraîcheur physique et mentale. L’équipe a ainsi râté ses deux matchs de préparation à Marrakech, d’abord face à la Gambie par un petit score de 0-1, ensuite contre une belle équipe de la Zambie par 2-3.

Le staff technique a certainement tiré les enseignements qui s’imposent de ces deux matchs amicaux, surtout que les rencontres de la CAN seront similaires du point de vue tactique, physique et de l’intensité, comme nous l’avons si bien constaté lors des premières rencontres déjà jouées ici, en Egypte.

La CAF a désigné l’arbitre rwandais Louis Hakizimana pour officier le match de la sélection nationale face à la Namibie.

Losr de cette rencontre qui débutera à 15h30 (GMT+1), Hakizimana sera assisté de Gilbert Cheruiyot (Kenya), de Mark Sonko (Ouganda) et du Sénégalais Issa Sy.

Bonne chance aux lions !