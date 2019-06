CAN 2019 : la RAM assurera le transport de plus de 7 500 supporters

Ce 14 juin, la RAM, le ministère de la jeunesse et la FRMF ont annoncé les tarifs des vols en destination de l’Egypte, pour les supporters de l’équipe nationale lors de la CAN 2019.

Sur un commun accord tripartite avec le ministère de la jeunesse et du sport ainsi que la FRMF, la RAM s’engage à mettre en place 82 vols, de Casablanca au Caire, pour transporter plus de 7500 supporters de l’équipe nationale, lors de la CAN 2019 qui se déroulera en Egypte, du 21 au 19 juillet. Ainsi, 82 vols ont été programmés lors de la phase des poules, avec 54 d’autres supplémentaires. Pour ce qui est des tarifs, ils ont été fixés entre : 3 000 et 4 000 DH, aller-retour.

Pour les supporters qui feront le déplacement pour qu’un seul match, le tarif qui a été prévu est de 3 000 DH. En clair, ils reviendront après la fin du match, pour lequel ils auront fait le déplacement. En revanche, pour les supportes, qui iront en Egypte pour plus d’une rencontre, les tarifs ont été fixés à 4 000 DH.

Les trois signataires du communiqué, diffusé ce vendredi 14 juin, annoncent que le début de la vente des billets est prévu pour le samedi le samedi 15 juin. La vente se fera au niveau des agences de la RAM, le site internet de cette dernière ainsi que le centre d’appel de la compagnie marocaine.