Botola Pro D1 : la Fédération cède à la pression du Raja

Les deux dernières journées de la Botola Pro D1 devront attendre jusqu’à ce que le Wydad de Casablanca joue ses matchs en retard. La FRMF vient d’annoncer, vendredi 17 mai, que le programme du reste de la compétition vient d’être modifié.

Ainsi, la FRMF annonce que la rencontre reportée entre le WAC et l’Olympique de Khourbiga aura finalement lieu le 4 juin prochain.

De plus, les rencontres de la 29e journée se tiendront les 8 et 9 juin prochain, excepté celles entre le Wydad et l’Ittihad de Tanger, prévue aujourd’hui 17 mai, et celle opposant le Difaa Hassani d’El Jadida à la Hassania d’Agadir. Les matchs comptants pour la 30e journée se dérouleront pour leur part les 14 et 15 juin, indique un communiqué de la Fédération.

Cette décision intervient « après une consultation entre le président de la FRMF, M. Faouzi Lakjaa et le sélectionneur national M. Hervé Renard, au sujet du rassemblement de la sélection nationale en préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations », explique l’instance.

Mais une autre motivation (non-explicitée) de cette décision serait de dissiper la tension montante chez les supporters du Raja de Casablanca. Le report de la rencontre entre le WAC et l’OCK avait provoqué un tollé chez eux, car il ne consacre pas l’égalité des chances dans cette compétition. Les adhérents et supporters du Raja ont considéré que le leader était privilégié par la commission de programmation. En guise de représailles, les adhérents avaient refusé que leur club se déplace à Tétouan pour y affronter le MAT local, au titre de la 29e journée. Ils avaient convié le président du Raja, Jaouad Zyiate, à boycotter ce match. La décision de la fédération vient ainsi mettre fin à cette polémique.